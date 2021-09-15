Полузащитник Павел Мамаев вернулся к тренировкам в составе ФК «Ростов»

Полузащитник ФК «Ростов» Павел Мамаев вернулся к общим тренировком в составе команды. Об этом РБ Спорт 17 сентября рассказал главный тренер «желто-синих» Юрий Семин.В сезоне 2021/22 Мамаев вышел на поле в четырех матчах. Он не успел отличиться результативными действиями, но заработал травму. В августе на 23-й минуте матча с «Химками» 33-летний спортсмен столкнулся с нападающим из команды соперников Сенином Себаем. У игрока «Ростова» на лице появилось рассечение, и пошла кровь. Врачи несколько минут оказывали Павлу помощь. Себай получил желтую карточку. Из-за травмы Мамаев пропустил три последних матча.Для Павла 2020 год выдался не самым удачным. Помимо полученной травмы, год омрачил развод с супругой после громкого скандала из-за измены. Масштаб разрыва отношений оказался настолько большим, что избежать комментариев не удалось. Известный журналист Владимир Соловьев назвал футболиста ничтожеством, а бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что Мамаева нужно было выгнать из футбола еще несколько лет назад. Тогда игрока судили за драку в кафе. Однако через год Павел вышел на свободу и вернулся в спорт. Вскоре после развода у Мамаева скончался отец.