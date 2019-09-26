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Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присоединился к «Ростову»

Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присоединился к «Ростову»
Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присоединился к «Ростову». Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».

Известно, что руководство клуба подписало с Мамаевым контракт на два года. При этом есть возможность продлить соглашение. Полузащитник будет играть под номером десять.

Павел Мамаев является обладателем Кубка и Суперкубка России, он три раза входил в список лучших футболистов страны. В последних сезонах Мамаев был футболистом «Краснодара». Однако в мае игрока отправили в колонию. Когда хавбек освободился, краснодарский клуб разорвал с ним контракт.

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