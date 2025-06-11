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Даниил Уткин вернется в ФК «Ростов»

Даниил Уткин вернется в ФК «Ростов»
Даниил Уткин вернется в ФК «Ростов». Как сообщил «Матч ТВ» агент Уткина, Тимофей Бердышев, полузащитник намерен вернуться в ФК «Ростов» по окончании аренды в «Ахмате».

Даниил Уткин - выпускник футбольной академии «Краснодара». Он начинал свою карьеру в родном кубанском клубе в 2021 году. После перешел в аренду ФК «Ахмат». За чеченский клуб он отыграл 28 матчей и забил 5 голов.

Летом 2022 года Даниил подписал 4,5-летний контракт с ФК «Ростов». В течение двух сезонов он сыграл 73 матча и забил 4 гола. Однако в клубе была очень высокая конкуренция на позиции полузащитника, и футболист проводил большую часть времени на скамейке запасных. Уткин хотел больше игровой практики и в начале сезона-24/25 его снова передали в аренду в «Ахмат». На этот раз молодой футболист сыграл в сезоне 21 матч и забил 1 гол.

Контракт Уткина с донским клубом истекает в конце 2026 года.
Фото: ФК Ростов.
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