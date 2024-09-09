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Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин может продолжить карьеру в турецком «Хатайспор»

Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин может продолжить карьеру в турецком «Хатайспор»
Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин может продолжить карьеру в турецком клубе «Хатайспор». По информации Sport24, сейчас футболист проходит медицинское обследование в Турции.

По результатам обследования будет оформлена аренда на один сезон с «Хатайспор». У этого клуба есть право выкупа игрока.

Напомним, что контракт Даниила с ростовским клубом действует до июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

В новом сезоне Российской Премьер-Лиги Уткин провел за «Ростов» 5 матчей, сделав одну результативную передачу.
Фото: ФК Ростов
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