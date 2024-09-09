Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин может продолжить карьеру в турецком «Хатайспор»

Фото: ФК Ростов

Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин может продолжить карьеру в турецком клубе «Хатайспор». По информации Sport24, сейчас футболист проходит медицинское обследование в Турции.По результатам обследования будет оформлена аренда на один сезон с «Хатайспор». У этого клуба есть право выкупа игрока.Напомним, что контракт Даниила с ростовским клубом действует до июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.В новом сезоне Российской Премьер-Лиги Уткин провел за «Ростов» 5 матчей, сделав одну результативную передачу.