Фото: ФК «Ростов»

Полузащитник Даниил Уткин может перейти из ФК «Ростов» в «Локомотив». Информацию об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.В летнее трансферное окно футболист может перейти в «Локомотив». Недавно московский клуб покинули полузащитники Антон Миранчук и Максим Глушенков.Контракт Уткина с «желто-синими» действует до июня 2026 года. Однако, по словам Карпова, из-за перехода в донской клуб полузащитников Константина Кучаева и Родриго Саравии в центре поля возникает конкуренция. По этой причине донской клуб может уступить Уткина.Даниил Уткин родился в городе Аксае Ростовской области. Свою профессиональную футбольную карьеру он начал в футбольном клубе «Краснодар». В 2021 году Даниил Уткин перешёл в аренду в «Ахмат». Летом 2022 года он стал игроком футбольного клуба «Ростов».