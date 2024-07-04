Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Полузащитник Даниил Уткин может перейти из ФК «Ростов» в «Локомотив»

Полузащитник Даниил Уткин может перейти из ФК «Ростов» в «Локомотив»
Полузащитник Даниил Уткин может перейти из ФК «Ростов» в «Локомотив». Информацию об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

В летнее трансферное окно футболист может перейти в «Локомотив». Недавно московский клуб покинули полузащитники Антон Миранчук и Максим Глушенков.

Контракт Уткина с «желто-синими» действует до июня 2026 года. Однако, по словам Карпова, из-за перехода в донской клуб полузащитников Константина Кучаева и Родриго Саравии в центре поля возникает конкуренция. По этой причине донской клуб может уступить Уткина.

Даниил Уткин родился в городе Аксае Ростовской области. Свою профессиональную футбольную карьеру он начал в футбольном клубе «Краснодар». В 2021 году Даниил Уткин перешёл в аренду в «Ахмат». Летом 2022 года он стал игроком футбольного клуба «Ростов».
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.