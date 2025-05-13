Победный гол "Рубина" в ворота "Ростова" в рамках РПЛ был засчитан ошибочно

Фото: ФК Ростов

Согласно информации от «Спорт-Экспресс», решающий гол, принесший победу «Рубину» в игре против «Ростова», был забит с нарушением правил.Матч 28-го тура РПЛ состоялся 11 мая, и на 90-й минуте Мирлинда Даку, игрок казанской команды, вывел ее вперед, забив единственный мяч в этой встрече. В результате «Рубин» одержал победу.Тем не менее специалисты утверждают, что арбитр Егор Егоров допустил ошибку, не заметив нарушения правил со стороны атакующих игроков «Рубина», что привело к ошибочному засчитыванию гола. Система VAR не стала корректировать решение судьи.На данный момент исход данной ситуации остается неясным. Вопрос о возможном рассмотрении инцидента Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС остается открытым.