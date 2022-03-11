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Капитан «Ростова» Данил Глебов - лучший игрок матча против «Рубина»

Капитан «Ростова» Данил Глебов - лучший игрок матча против «Рубина»

Капитана футбольного клуба «Ростов» Данила Глебова признали лучшим в игре против «Рубина». Об этом рассказали в пресс-службе донской команды 15 марта.

Встреча состоялась 14 марта в Казани. Во время игры сменилось шесть игроков, но Данил Глебов защищал свои ворота весь матч. Желто-синие смогли одержать победу благодаря Дмитрию Полозу (он забил гол на 12-й минуте) и Сильвие Бегича (автогол). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донского клуба.

Данил Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. За все это время он неоднократно становился лучшим игроком. В 2021 году полузащитника назначили капитаном команды. За Глебова болеют тысячи фанатов.
Фото: ФК «Ростов»
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