Капитан «Ростова» Данил Глебов - лучший игрок матча против «Рубина»

Фото: ФК «Ростов»

Капитана футбольного клуба «Ростов» Данила Глебова признали лучшим в игре против «Рубина». Об этом рассказали в пресс-службе донской команды 15 марта.Встреча состоялась 14 марта в Казани. Во время игры сменилось шесть игроков, но Данил Глебов защищал свои ворота весь матч. Желто-синие смогли одержать победу благодаря Дмитрию Полозу (он забил гол на 12-й минуте) и Сильвие Бегича (автогол). Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу донского клуба.Данил Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. За все это время он неоднократно становился лучшим игроком. В 2021 году полузащитника назначили капитаном команды. За Глебова болеют тысячи фанатов.