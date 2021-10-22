Четырех гандболисток и тренера «Ростов-Дона» вызвали в сборную России

Четверо спортсменок и тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России. Об этом 25 октября рассказали «желто-черные».В составе национальной команды предстоит выступить вратарю Анастасии Лагиной, разыгрывающим Ярославе Фроловой и Милане Таженовой, а также капитану донского ГК и атакующей Юлии Манагаровой. Помогать оценивать игру будет словацкий ассистент главного тренера «Ростов-Дона» Томаш Хлавати.Гандболистки вместе с тренером отправятся в Новогорск (прим. - микрорайон в подмосковном городе Химках). Оттуда спортсменки вместе с главным тренером сборной России Людимилой Бодниевой вылетят в Германию.Там 4 ноября команда начнет подготовку к товарищескому матчу с немецкими гандболистками. Встреча состоится 7 ноября в городе Дюссельдорфе. Игра пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира-2021, который запланирован с 1 по 19 декабря в Испании.