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Четырех гандболисток и тренера «Ростов-Дона» вызвали в сборную России

Четырех гандболисток и тренера «Ростов-Дона» вызвали в сборную России
На фото: Милана Таженова.

Четверо спортсменок и тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» вызваны в сборную России. Об этом 25 октября рассказали «желто-черные».

В составе национальной команды предстоит выступить вратарю Анастасии Лагиной, разыгрывающим Ярославе Фроловой и Милане Таженовой, а также капитану донского ГК и атакующей Юлии Манагаровой. Помогать оценивать игру будет словацкий ассистент главного тренера «Ростов-Дона» Томаш Хлавати.

Гандболистки вместе с тренером отправятся в Новогорск (прим. - микрорайон в подмосковном городе Химках). Оттуда спортсменки вместе с главным тренером сборной России Людимилой Бодниевой вылетят в Германию.

Там 4 ноября команда начнет подготовку к товарищескому матчу с немецкими гандболистками. Встреча состоится 7 ноября в городе Дюссельдорфе. Игра пройдет в рамках подготовки к чемпионату мира-2021, который запланирован с 1 по 19 декабря в Испании.
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Теги: Гандбол ГК Ростов-Дон

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