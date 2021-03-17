Пять донских футболистов вызваны в национальные сборные

Пять игроков ФК «Ростов» представят свои сборные на международных матчах. Об этом 19 марта «желто-синие» рассказали на своем сайте.Полузащитнику донской команды Даниилу Глебову предстоит сыграть за молодежную сборную России и принять участие в чемпионате Европы. Запланированы три матча: с Исландией (25 марта), Францией (28 марта) и Данией (31 марта).Другой полузащитник ФК «Ростов» отправится на поле в составе сборной Армении в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу. Команда сыграет против Лихтенштейна (25 марта), Исландии (28 марта) и Румынии (31 марта).Деннис Хаджикадунич вызван в сборную Боснии и Герцеговины. Защитнику «желто-синих» также предстоят две игры в рамках отборочного турнира чемпионата мира: против Финляндии (24 марта) и Франции (31 марта). Помимо этого, 27 марта команда сыграет товарищеский матч против сборной Коста-Рики.В состав белорусской национальной команды перейдет защитник ФК «Ростов» Александр Павловцев. 14 марта спортсмен сыграет товарищеский матч против Гондураса. А 27 и 31 марта состоятся встречи в рамках отборочного турнира чемпионата мира с Эстонией и Бельгией соответственно.Хайтам Алеесами перейдет в сборную Норвегии. Защитника «Ростова» ждут три матча в отборочном турнире чемпионата мира. Команда встретится с Гибралтаром (24 марта), Турцией (27 марта) и Черногорией (30 марта).