Восемь игроков ФК «Ростов» вызваны в национальные сборные

Восемь игроков донской команды представят свои сборные на международных матчах. Об этом 30 сентября сообщил пресс-центр донского ФК «Ростов».Капитану ростовской команды Алексею Ионову предстоит играть в матчах Лиги наций УЕФА за сборную России. Запланированы две игры: с Турцией - 11 октября, с Венгрией - 14 октября.Полузащитника «Ростова» Данила Глебова вызвали в молодежную сборную России для участия в квалификационном раунде чемпионата Европы среди молодежи. Встречи пройдут: 9 октября - с Эстонией, 13 октября - с Латвией.Полузащитник ростовской команды Кенто Хашимото сыграет за сборную Японии два матча: с Камеруном - 9 октября, с Кот-д’Ивуаром - 13 октября.Нападающий Элдор Шомуродов перейдет в команду Узбекистана и сыграет в товарищеских матчах: с Ираном - 8 октября, с ОАЭ - 12 октября.Матиас Норманн перейдет в состав сборной Норвегии. В ближайшую паузу полузащитнику ростовского ФК предстоят три матча: 8 октября - с Сербией в квалификации на Евро, 11 октября - с Румынией, 14 октября - с Северной Ирландией в рамках Лиги Наций УЕФА.Защитника ростовского ФК Денниса Хаджикадунича вызвали в сборную Боснии и Герцеговины. Запланировано три матча: в квалификации к Евро - 8 октября с Северной Ирландией и в рамках Лиги Наций УЕФА с Нидерландами и Польшей - 11 и 14 октября.Давид Тошевски перейдет в молодежную сборную Северной Македонии. Нападающего «Ростова» ждет два матча в квалификационном раунде чемпионата Европы среди молодежи: 8 октября предстоит игра с Казахстаном, а 13 октября - с Израилем.Полузащитник Хорен Байрамян сыграет товарищеский матч против Албании 7 октября за сборную Армении. А 11 и 14 октября пройдет встреча с Эстонией и Грузией в Лиге наций.