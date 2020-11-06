Восемь игроков покинут ФК «Ростов» из-за матчей в сборных

Восемь игроков временно покинут ФК «Ростов». Информация об этом появилась 9 ноября на сайте одноименного футбольного клуба.Так, полузащитнику Данилу Глебову в составе молодежной сборной России предстоит сыграть матчи с ФК Венгрии (13 ноября) и Словении (17 ноября).Полузащитники Понтус Алмквист и Армин Гигович вызваны в сборную молодежной Швеции для матчей с Арменией (13 ноября) и Италией (18 ноября).В сборную Норвегии отправится защитник Хайтам Алеесами. Он проведет товарищеский матч против Израиля (11 ноября) и два матча Лиги наций УЕФА против Румынии (15 ноября) и Австрии (18 ноября).Защитник Александр Павловец сыграет за сборную Белоруссии два матча Лиги наций УЕФА против команд Литвы (15 ноября) и Албании (18 ноября), а также проведет товарищеский матч против Румынии (11 ноября).Нападающий Давид Тошевски получил приглашение в молодежную сборную Северной Македонии, которая сыграет с Израилем (12 ноября) и Черногорией (17 ноября) в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы среди «молодежки».Защитник Деннис Хаджикадунич вызван в сборную ФК Боснии и Герцеговины. Он проведет две встречи в рамках Лиги наций УЕФА с Нидерландами (15 ноября) и Италией (18 ноября). Кроме того, 12 ноября сборная Боснии и Герцеговины сыграет в товарищеском матче против Ирана.Полузащитника Кенто Хашимото пригласили в сборную Японии на матчи против Панамы (13 ноября) и Мексики (17 ноября).