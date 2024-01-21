«Пересвет-ЮФУ» победил в овертайме «Казаночку»

Фото: Пересвет ЮФУ

Донские «пантеры» в напряжённой борьбе сломили сопротивление оппонента из Казани.В первой четверти чуть лучше был гости, во второй – хозяева. К экватору игры счёт был равным, 33:33. В третьей «Пересвет-ЮФУ» вырвался вперёд, однако в самом конце растерял преимущество. После сорока минут игры победитель всё ещё не был известен – 62:62. В дополнительном периоде «пурпурные» всё-таки вытянули игру. Итог – победа ростовского клуба, 82:76.По индивидуальной статистике, в составе команды хозяев лучшими стали Александра Кирина (23 балла), Елизавета Зайцева (22 балла и 12 подборов) и Ульяна Травина (13). У «Казаночки» Олеся Огурцова набрала 18 очков.В остальных встречах дня в Суперлиге «Руна» (Москва) разгромила «Платов» (Новочеркасск) – 115:38, «Спарта энд К – 2» (Видное) была сильнее «Ставропольчанки-СКФУ» – 94:65, «Вологда-Чеваката» проиграла «МБА-2» (Москва) – 68:73, а «Динамо-Фарм» (Курск) одолело «Спартак» (Санкт-Петербург) – 67:64.23 января «пурпурные» играют дома с «Руной».