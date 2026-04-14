В Ростовской области продают уникальный антиквариат

В Ростовской области на известном сайте объявлений можно найти предложения по продаже антиквариата по высоким ценам.Одним из лотов является небольшая бронзовая скульптура «Ветер» работы Веры Мухиной. Высота скульптуры составляет всего 18 сантиметров. Это изделие относится ко второй четверти XX века и выполнено в бронзе с применением патинирования. Цена скульптуры — 1,5 миллиона рублей.Ещё один интересный предмет — серебряный венок, датируемый XIX веком. По информации аналитиков Авито, такие венки использовались на похоронах богатых людей. Часто для их создания объединяли средства. После похорон венок не оставляли на могиле, а забирали, переплавляли, а вырученные средства направляли на благотворительность или для увековечивания памяти умершего. Высота венка составляет 57 см, а вес — почти килограмм. Его стоимость — 850 тысяч рублей.Также в продаже есть пара бронзовых подсвечников, выполненных во французском стиле конца XIX века. Они напоминают об эстетике времён Людовика XVI и эпохи Наполеона III. В центре подсвечников расположены фигуры путти из тёмной патинированной бронзы, которые застыли в характерном жесте «молчания». Основания подсвечников оформлены в виде колонн из светлого материала.Фарфоровая статуэтка «Гармонист» фабрики Гарднера завершает подборку. Она относится к работам 19-го века. Фигура крестьянина с гармошкой выполнена из бисквитного фарфора. Высота — 17,3 сантиметра. Сохранились следы времени без вмешательства реставрации. Цена изделия – 245 тысяч рублей.