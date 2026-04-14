Полина Диброва откровенно призналась, почему не собирается менять фамилию бывшего мужа

Полина Диброва откровенно призналась, почему не собирается менять фамилию бывшего мужа

Полина Диброва откровенно призналась, почему не собирается менять фамилию бывшего мужа. По словам Полины, у неё трое сыновей, и смена фамилии может вызвать сложности, например, при оформлении документов во время путешествий.

- Ты представляешь, что такое путешествовать под разными фамилиями? Сколько документации нужно менять? У меня есть клуб под этой фамилией. Я жила 16 лет, то есть большую часть своей сознательной жизни, с ней, — подчеркнула Полина Диброва.

Экс-супруга Дмитрия Диброва также отметила, что не планирует менять фамилию из-за давления со стороны общества. Кроме того, она широко известна именно под фамилией Диброва.

Ранее Роман Товстик и Полина Диброва делились деталями своей совместной жизни. Роман рассказал, что встаёт в 6 утра, а Полина обычно просыпается между 8 и 9 утра. Пара любит завтракать вместе. В случае ссор последнее слово остается за бизнесменом.

Как недавно признался Дмитрий Дибров, Полина является тусовщицей. Роман подтвердил его слова, а также рассказал, что сам по себе он домосед.

Товстик также отметил, что не любит ходить по магазинам и все покупки ложатся на плечи многодетной мамы.
