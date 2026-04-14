Фото: соцсети

Полина Диброва откровенно призналась, почему не собирается менять фамилию бывшего мужа. По словам Полины, у неё трое сыновей, и смена фамилии может вызвать сложности, например, при оформлении документов во время путешествий.- Ты представляешь, что такое путешествовать под разными фамилиями? Сколько документации нужно менять? У меня есть клуб под этой фамилией. Я жила 16 лет, то есть большую часть своей сознательной жизни, с ней, — подчеркнула Полина Диброва.Экс-супруга Дмитрия Диброва также отметила, что не планирует менять фамилию из-за давления со стороны общества. Кроме того, она широко известна именно под фамилией Диброва.Ранее Роман Товстик и Полина Диброва делились деталями своей совместной жизни. Роман рассказал, что встаёт в 6 утра, а Полина обычно просыпается между 8 и 9 утра. Пара любит завтракать вместе. В случае ссор последнее слово остается за бизнесменом.Как недавно признался Дмитрий Дибров, Полина является тусовщицей. Роман подтвердил его слова, а также рассказал, что сам по себе он домосед.Товстик также отметил, что не любит ходить по магазинам и все покупки ложатся на плечи многодетной мамы.