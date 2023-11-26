«Пересвет-ЮФУ» победил БК «Платов» со счетом 86:84

Фото: Пересвет-ЮФУ

В игре двух донских коллективов борьба кипела до последних секунд.Хотя в начале «пурпурные» были наголову сильнее – 24:15 после первой четверти. Однако новочеркасинки не дали ростовчанкам развить успех и даже постепенно сокращали дистанцию. В самом конце игры «пантеры» всё-таки сыграли чуть-чуть лучше. В итоге «Пересвет-ЮФУ» одерживает вторую победу подряд с минимальным перевесом – 86:84.По индивидуальной статистике, в составе ростовчанок самыми ценными стали Елизавета Зайцева (27 баллов), Александра Кирина (16) и Валерия Михайлова (16). У «Платова» 30 очков набрала Анастасия Гладилина.В остальных встречах дня в Суперлиге «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) обыграл «Спарту энд К-2» (Видное) – 79:73, «Руна» (Москва) разгромила «Казаночку» – 82:58, а «Вологда-Чеваката» была сильнее «Спартака» (Санкт-Петербург) – 81:75.Теперь «Пересвет-ЮФУ» 1 декабря на своём паркете принимает «Спарту энд К-2». В турнирной таблице Суперлиги «пурпурные» на 10-й строчке из 13.