В Ростовской области простились с мужчиной, погибшим в шахте

Фото: Дондей

В Ростовской области простились с шахтером, погибшим при выполнении своих обязанностей. Трагедия случилась 10 апреля в Красносулинском районе.По информации Следственного управления СК по региону, во время работ по заряду забоя монтажной камеры рабочий получил смертельную травму. Еще трое сотрудников получили ранения. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело.Погибшим стал 44-летний Андрей З., проживавший в Шахтах. Он вел активный образ жизни, был хорошим семьянином и душой компании. Его смерть стала ударом для родных и близких.На церемонию прощания с Андреем множество людей: родных, друзей и знакомых. Похороны состоялись 14 апреля в городе Гуково.