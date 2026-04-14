Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В парке «Лога» в Ростовской области живет летающий ворон

В донском парке «Лога» живет лающий ворон. Снимки с необычной птицей разместили 14 апреля в соцсетях.

На видео показано, как сидит ворон. Он открывает клюв, а затем издает лай.

Отметим, что вороны могут издавать звуки, похожие на лай, из-за способности к имитации звуков. В их языке есть крик, который напоминает собачий лай. Это часть их коммуникативных способностей — вороны могут подражать различным звукам, включая голоса других животных и автомобильные сигналы тревоги.
Фото: парк "Лога".
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика