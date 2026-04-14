В парке «Лога» в Ростовской области живет летающий ворон

Фото: парк "Лога".

В донском парке «Лога» живет лающий ворон. Снимки с необычной птицей разместили 14 апреля в соцсетях.На видео показано, как сидит ворон. Он открывает клюв, а затем издает лай.Отметим, что вороны могут издавать звуки, похожие на лай, из-за способности к имитации звуков. В их языке есть крик, который напоминает собачий лай. Это часть их коммуникативных способностей — вороны могут подражать различным звукам, включая голоса других животных и автомобильные сигналы тревоги.