В Ростове собираются заменить контейнеры для сбора пластиковых отходов. Об этом заявил глава администрации города Александр Скрябин во время встречи с журналистами.В Ростове более 1250 контейнерных площадок, однако проект раздельного сбора мусора до сих пор не реализован мусорным оператором. Хотя на некоторых площадках уже установлены металлические контейнеры для пластика.Сейчас принято решение об уставке на всех площадках более 1000 пластиковых емкостей для сбора пластиковых отходов. Они будут отличаться от обычных желтым цветом.Глава администрации подчеркнул, что нелегальные перевозчики отходов создают серьёзные проблемы для города. Они нередко оставляют мусор на контейнерных площадках, а у города пока нет действенных методов борьбы с такими нарушителями.