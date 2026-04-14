В Ростове на Шолохова дерево свалилось на остановку

В Ростове на остановку общественного транспорта по улице Шолохова упало дерево. Под удар попал остановочный комплекс «Аэропорт» в направлении Российской. Видео с валяющимся на крыше остановки стволом появилось в социальных сетях 14 апреля.

По словам очевидцев, из земли вырвало высокий сухостой. Часть веток упала на точку, в которой часто стоят люди в ожидании транспорта.

Жители донской столицы задаются вопросом, почему никто не позаботился об уборке явно аварийного растения до того, как оно создаст угрозу для пешеходов и пассажиров общественного транспорта.
Фото: соцсети
