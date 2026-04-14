Нападающий «Ростова» Роналдо хотел бы продолжить игру в команде и статье ее легендой
Нападающий «Ростова» Роналдо выразил стремление стать легендой клуба и продолжить свою карьеру в команде. В интервью «РБ Спорт» футболист поделился своими мыслями.
«Было бы замечательно стать легендой клуба, — сказал Роналдо. — Посмотрим, что из этого выйдет. Для меня это будет большая честь. «Ростов» — отличный клуб, прекрасный город с замечательными болельщиками».
Фанаты часто отмечают лидерство Роналдо в команде, однако сам футболист не считает себя таковым. Тем не менее, его гол в матче с «Пари НН» стал переломным моментом, остановив серию поражений во второй части РПЛ.
Контракт с «Ростовом» Роналдо подписал 12 января 2024 года на срок до лета 2025 года. Впоследствии руководство клуба продлило соглашение до 30 июня 2028 года.