Нападающий «Ростова» Роналдо хотел бы продолжить игру в команде и статье ее легендой

Нападающий «Ростова» Роналдо хотел бы продолжить игру в команде и статье ее легендой
Нападающий «Ростова» Роналдо выразил стремление стать легендой клуба и продолжить свою карьеру в команде. В интервью «РБ Спорт» футболист поделился своими мыслями.

«Было бы замечательно стать легендой клуба, — сказал Роналдо. — Посмотрим, что из этого выйдет. Для меня это будет большая честь. «Ростов» — отличный клуб, прекрасный город с замечательными болельщиками».

Фанаты часто отмечают лидерство Роналдо в команде, однако сам футболист не считает себя таковым. Тем не менее, его гол в матче с «Пари НН» стал переломным моментом, остановив серию поражений во второй части РПЛ.

Контракт с «Ростовом» Роналдо подписал 12 января 2024 года на срок до лета 2025 года. Впоследствии руководство клуба продлило соглашение до 30 июня 2028 года.
Фото: ФК Ростов
