В Ростове ищут без вести пропавшего 54-летнего мужчину. Местонахождение Владимира Лебедева неизвестно с 22 марта.В тот день мужчина вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Когда спустя долгое время он не вернулся, родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а после - к волонтерам.Рост Владимира Витальевича - 172 сантиметра. Он худощавого телосложения, у него темные волосы и голубые глаза.В день пропажи на Владимире Лебедеве были надеты черная куртка, светло-бежевый свитер, черные брюки, на ногах - черные туфли.Если у вас есть какая-то информация о том, где может находиться пропавший, просьба позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.