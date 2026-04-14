Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове ищут без вести пропавшего 54-летнего мужчину

В Ростове ищут без вести пропавшего 54-летнего мужчину. Местонахождение Владимира Лебедева неизвестно с 22 марта.

В тот день мужчина вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Когда спустя долгое время он не вернулся, родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а после - к волонтерам.

Рост Владимира Витальевича - 172 сантиметра. Он худощавого телосложения, у него темные волосы и голубые глаза.

В день пропажи на Владимире Лебедеве были надеты черная куртка, светло-бежевый свитер, черные брюки, на ногах - черные туфли.

Если у вас есть какая-то информация о том, где может находиться пропавший, просьба позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика