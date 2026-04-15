По сниженной цене на Дону продается крупный маслозавод с элеватором

В середине апреля на одном из популярных сайтов объявлений появилось сообщение о продаже крупного маслозавода с элеваторным комплексом в станице Мигулинской Ростовской области. Проект, который ранее оценивался в 500 миллионов рублей, теперь предлагается к покупке по цене от 164 миллионов рублей.

Собственник – физическое лицо – выставил на продажу действующий маслозавод полного цикла, расположенный на участке площадью 12 гектаров. Элеваторный комплекс общей вместимостью 123 тысячи тонн (75 тысяч тонн вертикального и 48 тысяч тонн горизонтального хранения) оснащен современным оборудованием, включая мельницу.

Инфраструктура элеватора включает основной корпус, зерносклады различной вместимости, здание приемной очистительной башни, аспирацию, систему контроля влажности, лабораторию и весовые. Предусмотрены 7 точек приема и 7 точек отгрузки для автомобильного транспорта, оборудованные механизированными разгрузчиками и электронными весами.

Продавец подчеркивает, что комплекс идеально подходит для развития различных направлений бизнеса, включая животноводство, растениеводство, выращивание грибов, складскую деятельность, а также туризм, рыболовство, охоту и отдых.

На территории предприятия уже функционируют арендаторы: группа сельхозпереработчиков и четыре федеральные компании связи, что обеспечивает стабильный дополнительный доход для нового владельца.
