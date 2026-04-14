Заключившие в Ростове контракт с Минобороны получат выплату в 100 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону 14 апреля состоялось седьмое заседание городской Думы. Одним из вопросов повестки стало установление дополнительной меры социальной поддержки для участников СВО. Депутаты установили единовременную выплату в 100 тысяч рублей для тех граждан, которые впервые заключат контракт с Минобороны РФ с 1 мая по 30 июня 2026 года. Выплата положена лицам, заключившим контракт в пунктах отбора Ростова-на-Дону.- Эта мера поддержки распространяется как на граждан РФ, так и иностранных граждан, впервые подписывающих контракт, - уточнила Председатель городской Думы Ростова-на-Дону Лидия Новосельцева.Важное уточнение: выплата не распространяется на осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также на подозреваемых или обвиняемых, уголовное дело в отношении которых приостановлено по ходатайству командования воинской части. Еще одна мера поддержки участников СВО затронула их детей.Лидия Новосельцева сообщила, что ученики 5–11 классов, чьи родители служат в полиции или других ведомствах, участвующих в СВО, будут получать горячее питание в школах. При этом родители должны быть зарегистрированы на территории Ростовской области.