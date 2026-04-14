Фото: Соцсети

В Ростовской области самосвал «впечатался» в мост на трассе М-4 «Дон». Инцидент произошел 14 марта в Октябрьском районе.Утром водитель габаритного транспорта проезжал в районе поселка Новоперсиановки. У грузовика был поднят кузов. Когда шофер начал проезжать под мостом, кузов зацепился за конструкцию. В результате кабина самосвала оказалась приподнята над землёй.Комментариев по происшествию от официальных источников не было.Подобный случай в Ростовской области произошла 18 января. В тот день самосвал ехал по автодороге М-4 в районе Каменска-Шахтинского. Многотонный транспорт с поднятым кузовом снес надземный пешеходный переход. Переправа рухнула на дорогу. К счастью, жертв в результате инцидента не было.