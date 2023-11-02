«Пересвет-ЮФУ» уступил «Динамо-Фарм» – 53:78

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В очередной встрече первенства страны среди команд Суперлиги ростовчанки дома сразились с курским «Динамо-Фарм».Начало осталось за «бело-голубыми». При счёте 0:7 ростовчанки вынужденно берут тайм-аут. Это возымело эффект – первую четверть «пурпурные» выиграли – 13:11. Вторая часть матча прошла полностью под диктовку команды гостей. К экватору встречи «Динамо-Фарм» вело – 38:21. В третьем отрезке поединка «пантеры» приблизиться не смогли, а в концовке игры и вовсе отстали ещё больше. Итог – проигрыш «Пересвета-ЮФУ», 53:78.По индивидуальной статистике, у хозяек лучшими стали Виктория Яковлева (14 баллов), Александра Кирина (13) и Елизавета Зайцева (12). У «Динамо-Фарм» Дарья Гончарова настреляла 17 очков.В остальных встречах дня в Суперлиге «Спартак» (Санкт-Петербург) победил «Ставропольчанку-СКФУ» – 73:64, «Руна» (Москва) была сильнее «Энергии» (Иваново) – 65:52, «Спартак» (Ногинск) одолел «Казаночку» – 58:55, а «МБА-2» (Москва) разгромила «Платов» (Новочеркасск) – 102:44.Теперь 16 ноября «Пересвет-ЮФУ» в гостях играет против «Ставропольчанки-СКФУ».