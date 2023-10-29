«Пересвет-ЮФУ» уступил в овертайме «МБА-2»

Фото: «Пересвет-ЮФУ»

В очередной игре чемпионата России среди клубов Суперлиги «пурпурные» принимали вторую команду московской «МБА».Начало осталось за гостьями из столицы – 10:19. Но уже во второй части вечера «пантеры» вернули в матч интригу. После двадцати минут игры счёт был равный – 32:32. В третьем отрезке поединка «МБА-2» был чуть сильнее. По ходу четвёртого даже вёл «+10», но в концовке ростовчанки сравняли счёт – 64:64. К сожалению, в овертайме уже донская команда сыграла похуже. Итог – проигрыш, 72:78.По индивидуальной статистике, у хозяев самыми полезными были Валерия Михайлова (20 баллов), Виктория Яковлева (17) и Александра Кирина (15 и 12 подборов). У москвичек Анастасия Щеколдина набила 30 очков.В остальных встречах дня в Суперлиге «Динамо-Фарм» (Курск) разгромило «Платов» (Новочеркасск) – 108:56, «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) был сильнее «Спарты энд К-2» (Видное) – 65:62, «Руна» (Москва) победила «Спартак» (Ногинск) – 69:63, а «Вологда-Чеваката» одолела «Ставропольчанку-СКФУ» – 47:41.1 ноября «Пересвет-ЮФУ» дома сыграет с «Динамо-Фарм».