В Ростовской области 54-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого. Инцидент случился в поселке Низовом Советского района 8 марта.

Согласно версии следствия, в тот день подозреваемый был в гостях у своего 70-летнего товарища. Знакомые решили выпить спиртное. В ходе разговора между ними возникли разногласия. На эмоциях гость схватил нож и воткнул его в спину другу. От полученного ранения тот скончался на месте. Вероятно, чтобы избежать наказания, фигурант решил спрятать тело. Он вывез труп в поле.

Через месяц дедушку обнаружили прохожие. Возможно, люди отправились по грибы, когда набрели на такую криминальную находку. Они тут же сообщили в экстренные службы.

Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого. Против местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: Дондей
