В Ростове новый сквер на Социалистической благоустроят за счет инвестора

В Ростове-на-Дону впервые в истории на месте снесённого здания появится сквер. Он будет располагаться в историческом центре города, по адресу: Социалистическая, 128. В конце 2025 года жители города выбрали пять концепций и названий для нового общественного пространства. Через месяц они остановились на идее озеленения и назвали сквер «Кленовый дворик».Согласно плану на территории высадят 30 кленовых деревьев, которые станут популярным местом для прогулок ростовчан. Глава района Наталия Симаченко сообщила, что на благоустройство сквера планируется потратить около 30 миллионов рублей. Однако на заседании городской думы Александр Скрябин заявил, что строительство будет профинансировано инвестором.— На этом заседании мы планировали обсудить финансирование объекта, — сказал Александр Скрябин. — Но к нам обратился инвестор, готовый самостоятельно благоустроить территорию. Мы также внесём свой вклад в обслуживание сквера.В данный момент территорию будущего сквера огородили профлистом. В ближайшее время начнутся работы по его обустройству.