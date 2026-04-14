Водителей Ростовской области предупредили о дожде на дорогах 14 апреля

Водителей Ростовской области предупредили о дожде на дорогах. Сообщение о непогоде пришло от регионального ГАИ 14 апреля.По прогнозам специалистов Гидрометцентра, в ближайшие дни в донском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами в пройдут осадки в виде дождя.Из-за непогоды водителям необходимо быть особенно внимательными на проезжей части. Следует снижать скорость, держать дистанцию, соблюдать боковой интервал, отказаться от резких маневров, а также выбирать скорость соответствующую конкретным условиям для движения.