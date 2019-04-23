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Пенсионеры из Ростовской области победили на Чемпионате мира по шахматам

Пенсионеры из Ростовской области победили на Чемпионате мира по шахматам
На Чемпионате мира среди ветеранов шахматного спорта лучшими стали дончане в составе сборной России. Состязания проходили в Греции с 15 по 25 апреля. За звание лучших боролись мужчины в возрасте от 65 лет.

Россияне набрали 14 очков и стали лучшими на Чемпионате. Они обошли сборные Англии, Франции и Израиля.

Нашу команду возглавлял азовский гроссмейстер Николай Пушков. Он неоднократно одерживал победы на всероссийских и международных турнирах. Николая трижды приглашали быть судьёй шахматных Олимпиад: в 1994 году — в Москве, в 1998 — в Элисте и в 2010 — в Ханты-Мансийске. В 2002 году Пушков организовал шахматную федерацию ЮФО в Азове.

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