Пенсионеры из Ростовской области победили на Чемпионате мира по шахматам



На Чемпионате мира среди ветеранов шахматного спорта лучшими стали дончане в составе сборной России. Состязания проходили в Греции с 15 по 25 апреля. За звание лучших боролись мужчины в возрасте от 65 лет.



Россияне набрали 14 очков и стали лучшими на Чемпионате. Они обошли сборные Англии, Франции и Израиля.



Нашу команду возглавлял азовский гроссмейстер Николай Пушков. Он неоднократно одерживал победы на всероссийских и международных турнирах. Николая трижды приглашали быть судьёй шахматных Олимпиад: в 1994 году — в Москве, в 1998 — в Элисте и в 2010 — в Ханты-Мансийске. В 2002 году Пушков организовал шахматную федерацию ЮФО в Азове.