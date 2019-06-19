Ростовчанка в составе сборной России по фехтованию победила на чемпионате Европы



Ростовчанка помогла сборной России победить на чемпионате Европы по фехтованию. Пятидневные состязания прошли в Дюссельдорфе, Германия.



Россиянки начали турнир сразу с четвертьфинала. Они встретились со сборной Польши и победили со счётом 45:24. В полуфинале соперниками наших девушек стали итальянки. Среди них оказались чемпионка мира по фехтованию Аличе Вольпи и чемпионка Европы Элиза Ди Франческо. Даже их россиянки смогли одолеть.



В борьбе за золото сборная России встретилась со спортсменками из Франции. Их они разгромили со счётом 45:32.