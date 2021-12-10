Павел Мамаев может перейти из «Ростова» в «Химки»

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Футболист «Ростова» Павел Мамаев может перейти в подмосковные «Химки». У спортсмена в декабре 2021 года заканчивается контракт с «желто-синими» и по всей видимости клуб не собирается его продлевать, сообщает РБ-Спорт.Сейчас Мамаев восстанавливается после операции, поэтому не выступает за ростовчан.Бывшая жена футболиста - Алана уверена, что Павел больше не востребован и не найдет себе нормальную работу.Недавно в СМИ сообщали, что Павел Мамаев уже ищет себе новую команду. Напомним, что футболист подписал контракт с «желто-синими» осенью 2019-го. Два года назад спортсмен вернулся из мест лишения свободы и сразу начал играть за ФК «Ростов».