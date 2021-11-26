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Бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева уверена, что он останется без работы

Бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева уверена, что он останется без работы
Бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева – Алана – уверена, что спортсмен останется без работы. Ранее прошли слухи, что донской клуб не будет продлевать контракт с полузащитником. Экс-супруга высказала свое мнение на этот счет.

«Кому нужен игрок, который постоянно сломан, создает плохую репутацию клубу и плюс ко всему бухает и дует шары, которые и дают его переломы и разрывы. Ну а про то, как он влияет на игроков, я вообще молчу!», - написала Алана в своих сторис в «Инстаграме».

Ранее ряд СМИ сообщали, что футболист уже начал искать себе новую команду. Полузащитник подписал контракт с «желто-синими» в сентябре 2019 года. Два года назад он освободился из мест лишения свободы и сразу начал выступать за «Ростов».

В 2020 году Павел и Алана развелись. Сейчас футболист крутит роман с ее знакомой Надеждой Санько.
Фото: tvc.ru
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