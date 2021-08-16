Футболист Павел Мамаев оформил прописку в ростовском кафе

Футболист «Ростова» Павел Мамаев оформил себе ростовскую регистрацию. Правда, адресом места жительства спортсмена значится не жилой дом, а кафе на улице 1-й Конной Армии.Скорее всего, документы Мамаев сделал по формальному поводу. Ранее он подал два иска к бывшей жене Алане в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону. Супруга недоумевала, почему бывший муж хочет делить имущество в Ростове, если жили они всегда в Москве. Она предположила, что в донской столице ему будет проще выиграть суды и отнять у нее все, в том числе и детей.В текстах исковых заявлений Павел Мамаев указал, что был единственным «добытчиком» в паре. Алана же «не получала доходов по неуважительным причинам и расходовала общее имущество в ущерб интересам семьи». В обоснования он включил косметологические процедуры и «разгульный образ жизни» экс-супруги. Поэтому совместно нажитое имущество после развода должно перейти ему.Первомайский районный суд Ростова-на-Дону в рамках разбирательства уже арестовал две люксовые иномарки, находившиеся в пользовании Мамаевой - «Рэндж Ровер» и «Бентли Континенталь».Напомним, Алана и Павел Мамаевы разошлись весной 2021 года по причине измены последнего. Спустя время бывшая жена публично упрекнула футболиста в мизерных алиментах на содержание двоих общих детей. Еще одним ударом для Аланы стала любовная связь Павла с ее подругой Надеждой Санько.