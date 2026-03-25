С 1 апреля банки перестанут учитывать "серые" доходы при выдаче кредитов

Российские банки, включая финансовые учреждения Ростовской области, с 1 апреля 2026 года прекращают учет неофициальных доходов заемщиков при рассмотрении заявок на кредиты. Об ээтом сообщают РИА Новости, ссылаясь на зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).До настоящего момента банки имели определенную гибкость в оценке платежеспособности клиентов. Помимо официальных справок, регуляторы могли учитывать дополнительные документы, такие как справки по форме банка, выписки по банковским счетам и даже устные заверения заемщиков.Однако, согласно новым правилам, при расчете долговой нагрузки будут приниматься во внимание только официально подтвержденные документально доходы. Для россиян, чей заработок полностью "белый", эти изменения не повлекут за собой заметных последствий.Ситуация кардинально меняется для тех, кто ранее использовал неофициальные поступления для увеличения своей кредитоспособности. Банки больше не смогут брать в расчет "серые" доходы. Это означает, что при недостаточном официальном заработке заемщик может столкнуться с отказом в кредите или получить предложение на значительно меньшую сумму, чем рассчитывал.