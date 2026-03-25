Дело экс-начальника полиции Ростова Сергея Шпака передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего начальника УМВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака и его подчиненного Сергея Егорькина поступило в суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. Экс-глава полиции обвиняется в целой серии преступлений, включая взятку, незаконные услуги за покровительство по службе, а также мошенничество с использованием поддельных документов.Сергей Шпак был задержан 12 марта прошлого года. Следствие полагает, что будучи начальником отдела полиции №5 в 2017 году, он получил туристическую путевку стоимостью свыше 263 тысяч рублей в качестве вознаграждения за покровительство одной из коммерческих организаций.Дальнейшие обвинения относятся к периоду с 2019 по 2023 годы. По версии следствия, занимая руководящие должности в УМВД по Ростову-на-Дону, Шпак действовал совместно с Сергеем Егорькиным. Следователи считают, что они незаконно получили 292 тысячи рублей, назначенные Егорькину в качестве зарплаты, несмотря на то, что последний фактически не исполнял свои служебные обязанности.Кроме того, Сергей Шпак подозревается в незаконном списании средств с банковского счета в 2020 году, используя поддельные платежные документы.В случае признания вины, Сергею Шпаку грозит максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы по одной из статей обвинения. Сергею Егорькину, его подчиненному, может быть назначено наказание до шести лет лишения свободы. Судебное разбирательство по данному делу начинается.