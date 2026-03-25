В Ростове-на-Дону уличный конфликт закончился стрельбой

В Ростове уличный конфликт закончился стрельбой. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.Происшествие случилось 22 марта около 16:00. Между незнакомцами возле табачного магазина возникла ссора. Слово за слово и один из них достал оружие. 32-летний мужчина пять раз выстрелил в неприятеля. На место вызвали полицию и скорую помощь.Пострадавший житель получил травмы головы, плеча и предплечья. Его госпитализировали.- Подозреваемого задержали. Ранее он уже был неоднократно судим. Установлено, что разрешения на хранение и ношение оружия он не имеет,- сообщили в ГУ МВД по региону.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».