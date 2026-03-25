Замглавы города Тарас Дядьков выбран президентом ГК «Ростов-Дон»
Президентом ГК «Ростов-Дон» назначен Тарас Дядьков. Такое решение приняли в рамках попечительского совета гандбольного клуба.
У Дядькова юридическое образование, его карьера началась в правоохранительных органах. С 2015 по 2025 года он работал первым заместителем руководителя аппарата правительства Ростовской области — управляющего делами.
Отметим, что ранее ГК «Ростов-Дон»объявил об уходе с поста президента Сергея Самсоненко. Он возглавлял гандбольный клуб в начале игрового сезона 2024/25.