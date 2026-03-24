Пожилая женщина пострадала в ДТП с городским автобусом в Ростове

Фото: Госавтоинспекция РО

В центре Ростова-на-Дону днем 24 марта произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 81-летняя женщина. Инцидент случился на Ворошиловском проспекте, возле дома №78.По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса маршрута №33, отъезжая от остановки, не заметил пожилую женщину, которая находилась на проезжей части. В результате этого наезда пенсионерка получила травмы.Госавтоинспекция Ростовской области подтвердила факт ДТП и уточнила, что в результате происшествия пострадала пожилая женщина. На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.