Подсудимая экс-министр финансов Ростовской области не явилась в суд

Подсудимая экс-министр финансов Ростовской области не явилась в суд
До недавних пор Лилия Федотова находилась в СИЗО по месту прописки, в Москве. В марте ее дело было передано в Кировский районный суд Ростова. Там, на первом заседании 4 марта Федотова присутствовала благодаря видеоконференцсвязи. После она выразила желание лично присутствовать в суде. К следующему заседанию 25 марта ее должны были доставить в Ростов-на-Дону. 

Но заседание не состоялось и было перенесено из-за неявки обвиняемой.

- На выходных ее этапировали из Москвы. Доставили в СИЗО №1 в Ростове. Но там с недавних пор не содержат лиц женского пола. В результате в день заседания утром Федотова была этапирована в СИЗО города Новочеркасск, - уточнили в суде.


По версии следствия, в 2020 году подозреваемая необоснованно привлекла для нужд донского региона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 миллиардов рублей. Деньги были взяты у организации под высокий процент. Это привело к ущербу бюджета области. Сумма составила 1,9 миллиардов рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годов.

Следующее заседание по делу Лилии Федотовой пройдет 8 апреля.
Фото: Дондей
