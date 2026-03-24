Аварийный тополь угрожает детской площадке и садику на Пушкинской в Ростове-на-Дону. Как сообщают жители, старый тополь, выросший во внутреннем дворе, имеет массивные сухие ветви, которые нависают над детской площадкой, детским садом №181 (корпус 3) и даже над близлежащим жилым домом.Особую тревогу вызывает тот факт, что после сильных порывов ветра ветки падают на землю, а другие сухие части дерева буквально "зависают", ожидая следующего порыва.Это огромная опасность для детей, которые ежедневно гуляют на этой площадке, – с тревогой отмечают ростовчане.Они опасаются, что в любой момент одна из таких ветвей может обрушиться, причинив серьезный вред детям – воспитанникам детского сада, а также представлять угрозу для жильцов дома.В связи со сложившейся ситуацией, горожане обратились на сайт городской администрации с просьбой в разделе "Благоустройство". Они настоятельно просят городские власти оперативно провести обследование тополя и принять меры по его опиловке, чтобы предотвратить возможные трагические случаи.