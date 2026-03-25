В Газпроме прокомментировали ситуацию, с возможной утечкой газа на Береговой
Водители Ростова-на-Дону уже второй день подряд испытывают неудобства из-за серьезных ограничений движения на улице Береговая. Причиной масштабных перекрытий, повлекших за собой многокилометровые пробки в центре города, стало сообщение о возможной утечке газа.
Ситуация обострилась накануне вечером, когда горожане, возвращавшиеся домой, ощутили на себе последствия плотных заторов, образовавшихся на улицах Береговая, Семашко, Соборном и Баумана. Многие списали это на типичную вечернюю загруженность, однако истинной причиной оказалось крупное чрезвычайное происшествие.
По информации, полученной корреспондентом портала DonDay непосредственно с места событий, изначально предполагалось, что произошла утечка газа. На участке были оперативно задействованы газовые службы, сотрудники водоканала и экстренные службы.
Пресс-служба филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» сообщила порталу DonDay, что днем 24 марта аварийно-диспетчерская служба получила сигнал о запахе газа на улице Береговая, 27. Прибывшие на место специалисты провели обследование участка газопровода, однако, по предварительным данным, видимых повреждений или явной утечки газа обнаружено не было.
Несмотря на это, сегодняшним утром, 25 марта, горожане снова столкнулись с перекрытием движения по Береговой. Начались более масштабные работы: сотрудники водоканала и газовики приступили к разрытию асфальтового покрытия на проблемном участке.
- В настоящий момент ведутся дальнейшие работы, – пояснили в «Газпроме». – Для поиска источника запаха совместно со службами АО «Ростовводоканал» проводится проверка канализационных колодцев.
Ситуация продолжает развиваться, и горожанам рекомендуется следить за обновлениями информации и по возможности избегать поездок в центральную часть города.