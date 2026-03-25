Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове ограничили движение по набережной из-за возможной утечки газа
В Ростове-на-Дону ограничили движение по набережной из-за возможной утечки газа. Рано утром 25 марта в районе дома № 27 на улице Береговой был перекрыт проезд и пешеходная часть.

Вечером 24 марта специалисты приступили к поискам предположительно повреждённой газовой трубы. Для этого им пришлось демонтировать часть асфальтового покрытия.

Сейчас на месте происшествия трудятся представители водоканала и газовых служб.

О времени завершения работ пока не сообщается. Затора пока в районе Семашко, Береговой и Буденновского проспекта пока не наблюдается.
Фото: Дондей
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика