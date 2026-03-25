В Ростове ограничили движение по набережной из-за возможной утечки газа

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону ограничили движение по набережной из-за возможной утечки газа. Рано утром 25 марта в районе дома № 27 на улице Береговой был перекрыт проезд и пешеходная часть.Вечером 24 марта специалисты приступили к поискам предположительно повреждённой газовой трубы. Для этого им пришлось демонтировать часть асфальтового покрытия.Сейчас на месте происшествия трудятся представители водоканала и газовых служб.О времени завершения работ пока не сообщается. Затора пока в районе Семашко, Береговой и Буденновского проспекта пока не наблюдается.