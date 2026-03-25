В Ростове из-за работ на водопроводе ограничат подачу воды на сутки

В Ростове-на-Дону из-за работ на водопроводе ограничат подачу водоснабжения. Об этом рассказали в городской администрации.Отключения пройдут с 26 марта 09:00 по 27 марта до полуночи. Подачу водоснабжения ограничат по улице Еременко в домах: №№ 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/10, 60 А, 60 Б, 60 Д, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/8, 62.Временные отключения связаны с работами по замене аварийного участка водопровода на улице Ерёменко.