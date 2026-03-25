Двое пострадали в жестком ДТП с двумя легковушками на трассе под Ростовом

В Неклиновском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. Информацию об этом распространила Госавтоинспекция региона.Авария произошла утром 25 марта. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21113», двигаясь по трассе, значительно превысил допустимую скорость. Потеряв контроль над машиной, он сначала совершил выезд на обочину, после чего автомобиль занесло. В результате этого маневра «ВАЗ» вылетел на полосу, предназначенную для встречного движения.Там отечественный автомобиль столкнулся с «Опель P-J Астра», которым управлял 32-летний водитель. От силы удара серьезные травмы получили водитель «ВАЗ 21113» и его 52-летний пассажир. Обстоятельства, приведшие к аварии, выясняются.