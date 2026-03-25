Машинисты из Батайска заявили о небезопасных условиях труда на железной дороге

Сотрудники локомотивных бригад в Батайске обратились в Южную транспортную прокуратуру с жалобами на опасные условия работы. Об этом сообщили на сайте Межрегионального профсоюза железнодорожников.

Первые обращения, по данным профсоюза, появились еще в ноябре 2025 года. В них машинисты указывали на серьезные нарушения: на линию, по их словам, выпускаются локомотивы с критическими неисправностями. В частности, речь идет о сдвиге бандажа, что запрещено внутренними правилами РЖД, а также об утечках масла из компрессоров, из-за которых полы в проходах становятся скользкими.

Отдельно работники обращают внимание на условия в кабинах. По их словам, в летний период температура там может достигать +65 градусов.

Кроме того, железнодорожники заявляют о финансовых нарушениях: невыплатах за прохождение медосмотров и инструктажей, а также о занижении заработной платы. В профсоюзе также сообщили о давлении на активистов и отстранении сотрудников, высказывающих недовольство.

13 марта 2026 года машинисты обратились с жалобами на личном приеме у Южного транспортного прокурора. В настоящее время ситуация остается нерешенной.
Фото: соцсети.
