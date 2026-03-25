Дачница из Ростовской области, как выбрать качественные семена для будущего урожая

С наступлением долгожданного дачного сезона любители огородничества активно готовятся к предстоящим садовым работам. От качества семян напрямую зависит будущий урожай, поэтому к их выбору следует подходить с особым вниманием. Опытная дачница из Ростовской области Евгения Шестакова поделилась с порталом DonDay важными нюансами, которые помогут избежать распространенных ошибок.Первое и главное правило, по словам Евгении Шестаковой, – приобретать семена исключительно в проверенных торговых точках. Это не только гарантия качества, но и возможность получить грамотную консультацию специалиста. В Ростовской области представлен широкий ассортимент семян, различающихся по своим свойствам и цене.Особое внимание стоит уделить семенам, прошедшим специальную обработку. Такие семена обладают улучшенными характеристиками, более устойчивы к болезням и, как следствие, обеспечивают повышение урожайности. Методы обработки могут быть разнообразными – от физических до химических.Не менее важен правильный выбор семян, но и их хранение: в темном, прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и резких перепадов температур. Следует избегать отсыревания. Евгения Шестакова также предостерегает от покупки семян впрок на долгие годы, так как их всхожесть со временем заметно снижается. Исключение составляют лишь тыквенные культуры.Разбираемся в маркировке: современный мир семянВнимательное изучение упаковки – это первый шаг к правильному выбору. На ней должна быть подробная информация о виде семян. Помимо информации о виде обработки, на упаковке обязательно должны присутствовать:Название культуры и сорта.Реквизиты производителя.Номер партии.Срок годности.Количество семян.Указание всхожести.Крайне важна информация о годе урожая. Если она отсутствует, от такой покупки лучше отказаться. Это может свидетельствовать об истекшем сроке годности или отсутствии гарантии свежести.- Чем моложе семена, тем выше их схожесть, – поясняет Евгения. – Это правило действует для большинства культур. Исключение составляют тыквенные: у огурцов, кабачков и патиссонов всхожесть повышается после трехлетнего «отдыха».