Дачница из Ростовской области, как выбрать качественные семена для будущего урожая
С наступлением долгожданного дачного сезона любители огородничества активно готовятся к предстоящим садовым работам. От качества семян напрямую зависит будущий урожай, поэтому к их выбору следует подходить с особым вниманием. Опытная дачница из Ростовской области Евгения Шестакова поделилась с порталом DonDay важными нюансами, которые помогут избежать распространенных ошибок.
Первое и главное правило, по словам Евгении Шестаковой, – приобретать семена исключительно в проверенных торговых точках. Это не только гарантия качества, но и возможность получить грамотную консультацию специалиста. В Ростовской области представлен широкий ассортимент семян, различающихся по своим свойствам и цене.
Особое внимание стоит уделить семенам, прошедшим специальную обработку. Такие семена обладают улучшенными характеристиками, более устойчивы к болезням и, как следствие, обеспечивают повышение урожайности. Методы обработки могут быть разнообразными – от физических до химических.
Не менее важен правильный выбор семян, но и их хранение: в темном, прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и резких перепадов температур. Следует избегать отсыревания. Евгения Шестакова также предостерегает от покупки семян впрок на долгие годы, так как их всхожесть со временем заметно снижается. Исключение составляют лишь тыквенные культуры.
Разбираемся в маркировке: современный мир семян
Внимательное изучение упаковки – это первый шаг к правильному выбору. На ней должна быть подробная информация о виде семян. Помимо информации о виде обработки, на упаковке обязательно должны присутствовать:
Название культуры и сорта.
Реквизиты производителя.
Номер партии.
Срок годности.
Количество семян.
Указание всхожести.
Крайне важна информация о годе урожая. Если она отсутствует, от такой покупки лучше отказаться. Это может свидетельствовать об истекшем сроке годности или отсутствии гарантии свежести.
- Чем моложе семена, тем выше их схожесть, – поясняет Евгения. – Это правило действует для большинства культур. Исключение составляют тыквенные: у огурцов, кабачков и патиссонов всхожесть повышается после трехлетнего «отдыха».