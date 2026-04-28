Нет претензий: главный тренер «Ростов-Дона» подытожила победу над «Астраханочкой»

Главный тренер «Ростов-Дона» Ирина Дибирова прокомментировала победу команды над «Астраханочкой». Накануне дончанки обыграли соперниц со счетом 26:25, а перед этим была победа с разницей в восемь голов.Сейчас в полуфинальной серии чемпионата России ростовчанки ведут со счетом 2:1.— У нас две победы, едем домой. Первая игра у нас не получилась. Сейчас есть возможность всем собраться и сделать результат, который мы хотим видеть, — сказала Дибирова.Заключительный матч между клубами пройдет на площадке донского клуба 5 мая.— Девчонки играли две игры с большим желанием. Ни к кому нет претензий. Конечно, очень много ошибок, не получалось в нападении. Но в этот момент они уже все были заряжены на победу, не сдавались, — подытожила она.