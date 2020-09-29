Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов перешел в ФК «Ростов»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов перешел в ФК «Ростов»
Нападающий ФК «Тамбов» Владимир Обухов подписал соглашение с ростовским футбольным клубом. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба ФК «Ростов».

Футболист является обладателем Кубка Содружества, победителем Первенства ПФЛ и двукратным победителем молодежного первенства России. Владимир Обухов дважды получал серебро в рамках молодежного первенства России и был лучшим бомбардиром ПФЛ в ФК «Спартак-2». За спортивную карьеру он играл в составе сборных Нижнего Тагила, Москвы, Краснодара, Саранска, Тамбова и Сочи.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.