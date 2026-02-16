Новости
Нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков занял первое место в европейском рейтинге

Нападающий ФК «Ростов» Егор Голенков занял первое место в европейском рейтинге по количеству успешных действий в штрафной соперника.

Как информируют в РУСТАТе рейтинг учитывает футболистов из пяти сильнейших лиг — Англии, Испании, Италии, Франции, Германии — а также Российской Премьер-Лиги.

Нападающий донского клуба лидирует среди игроков из топ-5 европейских лиг и РПЛ. Егор Голенков в среднем за матч выполняет 6,4 результативных действия в штрафной площади противника.
Фото: ФК Ростов
